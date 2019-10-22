وزارة العدل الأميركية تصدر حكما بمصادرة سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية

أعلنت ​وزارة العدل​ عن إصدار حكم بمصادرة سفينة شحن تابعة ل​كوريا الشمالية​ بحمولة قدرها نحو 17 طنا بسبب انتهاكها للعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

ولفتت الوزارة إلى ان هذه ​السفينة​، التي تحمل اسم " وايز أونست " ، تعد واحدة من أكبر ناقلات البضائع في كوريا الشمالية، وتم استخدامها لشحن الفحم بطريقة غير مشروعة من كوريا الشمالية ولتوصيل الآلات الثقيلة إليها.

وأضافت الوزارة أنه كان قد تم سداد مدفوعات الصيانة والمعدات والتحسينات الخاصة بالسفينة ب​الدولار​ الأميركي من خلال بنوك أميركية غير مدركة لملابسات تلك المدفوعات.