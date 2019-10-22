رابطة موظفي الادارة العامة: دوام الغد في الادارات خاضع لظرف كل موظف وللتطورات على الأرض

اشارت ​رابطة موظفي الادارة العامة​ في تعميم الى اننا "نحيطكم علما بأن رابطة موظفي الادارة العامة وفي البيان السابق حددت الاضراب حتى مساء اليوم. وعليه فإن دوام الغد في الادارات خاضع لظرف كل موظف وللتطورات على الأرض، بما يضمن سلامة الموظفين وتحركهم في المناطق كافة".

اضاف البيان "ان ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ وهي خط الدفاع الأول الحريص على مصلحة البلد واداراته والتغيير نحو الأفضل مطلبها الأساسي، هي اليوم وعبر الهيئة الإدارية بصدد تقييم البنود التي تعني الموظفين في الورقة الإصلاحية ومشروع ​الموازنة​ وبناء على ذلك ستقوم بتحديد الخطوات والتحركات المقبلة".

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