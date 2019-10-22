لاريجاني: ايران تدعم أمن سوريا واستقرارها

أكد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي في ​ايران​ ​علي لاريجاني​ أن "​طهران​ تدعم على الدوام أمن ​سوريا​ واستقرارها"، مشيراً إلى أن "الحفاظ على وحدة ​الاراضي السورية​ شكل الموقف الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية وجرت محادثاتها مع البلدان الاخرى وفق هذا المبدأ".

ولفت إلى ان "المساس بوحدة الاراضي السورية زاد مشاكل الشعب تعقيداً"، مشددا على "دعم ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية لامن سوريا واستقرارها".