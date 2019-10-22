لاريجاني: ايران تدعم أمن سوريا واستقرارها

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني أن "طهران تدعم على الدوام أمن سوريا واستقرارها"، مشيراً إلى أن "الحفاظ على وحدة الاراضي السورية شكل الموقف الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية وجرت محادثاتها مع البلدان الاخرى وفق هذا المبدأ".
ولفت إلى ان "المساس بوحدة الاراضي السورية زاد مشاكل الشعب تعقيداً"، مشددا على "دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لامن سوريا واستقرارها".
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