بدء مراسم تنصيب إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو

بدأت منذ قليل في ​اليابان​ مراسم تنصيب الامبراطور ​ناروهيتو​ بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.

ويشارك في الحفل عدد من كبار الشخصيات من أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية، ومن بينهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز، ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي، ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.

هذا وأصبح ناروهيتو، الذي تلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد، الإمبراطور الـ 126 لليابان رسميا في أول أيار الماضي، بعدما تنازل عنه الإمبراطور السابق، أكيهيتو.