خارجية أميركا:جولة خليل زاد الأوروبية تستهدف دعم جهود السلام بأفغانستان

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، أن جولة الممثل الأميركي الخاص للمصالحة الأفغانية السفير ​زلماي خليل زاد​ إلى كل من ​بروكسل​ و​باريس​ و​موسكو​ تستهدف دعم الجهود العاجلة لتحقيق ​السلام​ في ​أفغانستان​.

وأشارت إلى أن ​السفير الأميركي​، الذي غادر ومعه فريق من الوكالات التابعة للخارجية الأمريكية يوم 20 تشرين الأول الجاري، سيلتقي في كل من بروكسل وباريس مع بعض الشركاء بالقضية الأفغانية من كل من دول ​الاتحاد الأوروبي​ و​حلف شمال الأطلسي​ " ​الناتو​" و​الأمم المتحدة​ لبحث أفضل السبل بشأن مساندة المساعى الرامية لتحقيق السلام في أفغانستان.

وأضافت أن خليل زاد سيلتقي في موسكو مع نظيريه الروسي والصيني لبحث المصالح المشتركة في استشراف نهاية للحرب في أفغانستان.