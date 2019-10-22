قتلى وجرحى في هجوم لداعش استهدف حقلا نفطيا في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن "قوة أمنية تصدت لهجوم لعناصر "داعش" على حقل نفط علاس في ​محافظة صلاح الدين​"، مشيرةً الى أن "ذلك أدى إلى سقوط خمسة قتلى وجرحى".

وأشارت الخلية في بيان لها الى أن "عناصر من تنظيم "داعش" هاجمت نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت ​عبوة ناسفة​ على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى الى مقتل منتسبين اثنين".

وأشارت الى أن "القوة التي حاولت إخلاء القتيلين تعرضت ل​إطلاق نار​ مباشر، ما أدى الى جرح 3 منتسبين".

وأشارت إلى أنه "تم تعزيز القوة المتواجدة بقوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين و​الحشد الشعبي​، لملاحقة العناصر المسلحة التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

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