منظمة الدول الأميركية تبدي دهشتها لتحول نتيجة الانتخابات في بوليفيا









اسماء السيد - لاباز: عبّر مبعوثو منظمة الدول الأميركية لمراقبة الانتخابات في بوليفيا الإثنين عن "قلقهم العميق ودهشتهم" إزاء التحوّل الفجائي وغير المبرّر في نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي بات شبه محسومًا فيها أنّ الرئيس المنتهية ولايته إيفو موراليس سيفوز بها من الدورة الأولى.

قال المراقبون في بيان إنّ "بعثة منظمة الدول الأميركية تعرب عن قلقها العميق ودهشتها للتغيّر الجذري الذي يصعب تفسيره في اتّجاه النتائج الأولية التي نشرت بعد إغلاق صناديق الاقتراع".

وكانت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات، والتي نشرت في وقت متأخر من ليل الأحد، أظهرت أن موراليس تصدّر الانتخابات، لكنّه لم يتمكّن من جمع الأكثرية اللازمة للفوز من الدورة الأولى، وبالتالي سيتعيّّّّّن عليه خوص دورة ثانية ضدّ مرشّح المعارضة كارلوس ميسا.