شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اختصاصات لهيئة المتحف القومى للحضارة فى قانون حكومى جديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة، فى صيغته النهائية التى وافقت عليها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، 8 اختصاصات لهيئة المتحف القومى للحضارة.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض الذى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص اتخاذ ما يأتى بشأن:

1. عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفى، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.

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2. التوثيق الرقمى، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار.

3. تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار.

4. عقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية.

5. توعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية العريقة.

6. إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، من خلال صناعة، وتسويق، وبيع المستنسخات الأثرية.

7. إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.

8. أية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته.