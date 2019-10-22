المحرصاوي: مناهج الأزهر جذبت دول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أمس الاثنين، محاضرة علمية وتوعوية بعنوان "معالم المنهج الأزهري"، لطلاب بالجامعة، في إطار برنامج التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الدفاع، لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجبة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وأسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال المحرصاوي، إن لمنهج الأزهر الشريف معالم ميزته عن غيره من المناهج جعلت الكثير من دول العالم ترسل أبناءها للدراسة في الأزهر الشريف، محذرًا من ترويج الإشاعات، وأن لها دور سلبي على المجتمعات، مبينًا أن من أهم عوامل مواجهة الشائعات والقضاء عليها معايشة الواقع، فمن رأى ليس كمن سمع.

من ناحيته، قال أسامه الحديدي، إن الشخصية المصرية تتسم بصفات ثابتة وعزيمة قوية ترتكز على ماضٍ عريق تنظر إلى حاضرها لتبني مستقبل مشرق، مبينًا أن طلاب الأزهر أصحاب رسالة مهمة هي التأثير فيمن حولهم بما تعلموه من الأزهر والوسطية والاعتدال.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد الجبة، أن الأزهر الشريف هو الحصن الذي انتهت إليه مواريث النبوة واستقرت فيه أمانة السلف الصالح، مؤكدًا أن الأزهر انتقى أفضل المناهج لتدريسها لطلابه وهذا هو سر بقائه لأكثر من ألف عام، مبينًا أن هذا المنهج هو منهج علمي منضبط في فهم الدين، ويعمل على تخريج عالم يفهم مراد الشارع ويدرك أحوال الواقع.​