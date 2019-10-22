حدث ليلًا| تقليص السعة الكهربائية لسد النهضة.. وتفاصيل محاولة انتحار طالبة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس الاثنين، حتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- إثيوبيا تُقلّص السعة الكهربائية لسد النهضة.. وخبير: تعاني من مشاكل مالية

قالت صحيفة "أديس فورتشن" الإثيوبية، إن مكتب سد النهضة أرسل مُقترحًا إلى شركة الكهرباء الإثيوبية، بتقليص السعة الكهربية للسد من خلال خفض 1300 ميجاوات من سِعته الإجمالية.

- "العدادات الذكية هي الحل".. "الكهرباء" معقبةً على أزمة القراءات الخاطئة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تعمل على وضع آليات لضمان الدقة في تحديد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء.

- "بلاش مجموعة البرد".. هاني الناظر محذرًا المواطنين قبل بدء فصل الشتاء

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، إنه يجب على الأُسر أن تحرص على إعطاء التطعيمات لأطفالها.

- "والله عيب".. علي خير منتقدًا حفاوة استقبال "57357" لحمو بيكا

علَّق الإعلامي محمد علي خير، على زيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا، إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357؛ لتلبية مطلب طفل مريض بالسرطان برؤيته.

- فيديو- طالبة تحاول الانتحار من أعلى جامعة الزقازيق.. وتحرك عاجل من الإدارة

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إنه جرى تشكيل لجنة طبية ونفسية للاطمئنان على حالة إحدى الطالبات بكلية التربية الرياضية بالجامعة؛ وذلك بعدما حاولت الانتحار بالقفز من أعلى سطح الكلية.

- زورا في "حكم إعدام".. المؤبد لمحام وسكرتير محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، محام وسكرتير بمحكمة الجنايات بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالتزوير في أوراق قضية لصالح محكوم عليه بالإعدام.

- تحصيل 15 جنيها من الركاب المسافرين بالمطار لصالح صندوق أعضاء الشرطة

بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تحصيل 15 جنيها من المسافرين المغادرين لصالح صندوق تحسين خدمات الرعايا الاجتماعية والصحية لأعضاء الشرطة وأسرهم.

- "تعليم النواب" تكشف حقيقة تغيير اسم جامعة زويل

أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه لم يتم تغيير اسم مدينة زويل إلى مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ما نُشر على عدة مواقع مخالف للحقيقة.

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- قائد القوات البحرية: نحمي مصادر الطاقة وثرواتنا الطبيعية في البحار

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، إن التدريبات العسكرية المشتركة هدفها تبادل الخبرات والتعاون في وأد شر الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية.

- قائد القوات البحرية: طوَّرنا سلاحنا من تكنولوجيا الثمانينيات إلى 2016 في 3 سنوات

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، إن تطوير التسليح يبدأ بتقدير الموقف على مستوى القيادة السياسية عندما تستشعر تعرُّض الأمة المصرية والوطن لتهدد إماكنياته وقدراته.

- صندوق النقد الدولي: لا يوجد برنامج تعاون اقتصادي مع مصر الآن

أكد ديفيد لبيتون، مدير عام صندوق النقد الدولي، أنه لا يوجد برنامج تعاون اقتصادي مع مصر الآن، وسنكون سعداء في حال التفاوض حوله مجددًا.

- مستشار الرئيس اللبناني: لا توجد أية نية لتدخل الجيش لفض الاعتصام بالقوة

أكد رفيق شلالا، المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني ميشال عون، أنه صدرت اليوم قرارات تاريخية لأول مرة في تاريخ السياسة البنانية الحديث.

- مقتل 2 وإصابة 3 في هجوم من عناصر داعش الإرهابي بصلاح الدين بالعراق

أعلنت الإعلام الأمني العراقي أن قوة أمنية تصدت لهجوم من عناصر "داعش" الإرهابي على حقل علاس في صلاح الدين.

- حزب الله ينفي علاقته بمظاهرة للدراجات النارية وسط بيروت

نفى حزب الله اللبناني، في بيان له مساء اليوم الاثنين علاقته بمظاهرة للدراجات النارية تحمل أعلاماً له ولحركة أمل، نزلت إلى وسط بيروت.

- نانسي بيلوسي تصدر وثيقة تتهم ترامب بـ"ابتزاز" الحكومة الأوكرانية

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الاثنين، وثيقة تطرح الخطوط العريضة لما وصفته بـ "ابتزاز" الرئيس دونالد ترامب للحكومة الأوكرانية لتحقيق مكاسب شخصية.

- تضم أسلحة تركية.. الجيش الليبي يغير على قاعدة معيتيقة

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة.

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