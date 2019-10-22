الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة اليوم.. وسيول متوقعة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة والوجة البحري، من المتوقع أن تشهد اليوم الثلاثاء، أمطارًا تبلغ شدتها من متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف عطا لـ"الخليج 365"، أن هناك مناطق أخرى ستتعرض أيضًا إلى أمطار رعدية وغزية وتشمل السواحل الشمالية والغربية وسيوة ومطروح، وتمتد إلى شمال الدلتا والوجة البحري وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية على مناطق من شمال البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض المناطق أيضًا من المتوقع أن تتعرض إلى سيول، وهي جنوب سيناء وأماكن متفرقة من الصعيد خاصة شمال محافظات الصعيد.

وأوضح أنه من المتوقع، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على مختلف أنحاء البلاد، تأتي على النحو التالي:

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 27 إلى 24 درجة مئوية.

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- السواحل الشمالية الغربية، من 26 إلى 24 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة، من 31 إلى 24 درجة مئوية.

- محافظات شمال الصعيد، من 33 إلى 29 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصعيد، من 37 إلى 35 درجة مئوية.

- محافظات جنوب سيناء، من 34 إلى 30 درجة مئوية.

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