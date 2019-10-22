بوتين يستضيف أردوغان ويبحث العملية العسكرية في سوريا

يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لعقد محادثات بشأن مستقبل العملية العسكرية التركية في سوريا، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن ينتهي سريان هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة.
وتسعى الولايات المتحدة، لمنع تقدم تركيا في المناطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرقي سوريا، بعد انسحاب للقوات الأميركية.
ومن المقرر أن ينتهي سريان وقف إطلاق النار ومدته 120 ساعة، ليل الثلاثاء.
وذكر الكرملين في بيان أن محادثات بوتين وأردوغان ستركز على "إعادة الوضع لطبيعته" في شمال شرقي سوريا.
وتفيد تقارير بأن المحادثات ستعقد في مدينة سوتشي بجنوب روسيا.
وعارضت روسيا، العمليات في ما تعتبره أراضي سورية ذات السيادة.
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وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قبل يوم من اجتماع بوتين وأردوغان إن التوغل التركي مكّن الإرهابيين من الهرب من الاحتجاز، مما أثار مخاوف من إمكانية عودة هؤلاء المتشددين إلى بلدانهم، بما في ذلك روسيا.
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