كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يتخلى عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلى بنيامين نتنياهو عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة اليوم الاثنين بعد فشله في الحصول على ائتلاف الأغلبية، وخلق فرصة لمنافسي الوسط بيني غانتز ليحل محل أطول رئيس وزراء في إسرائيل.

وقال نتنياهو، الذي يرأس حزب ليكود اليميني، إنه لم يستطع تشكيل حكومة بعد الانتخابات في سبتمبر، وأنه سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين.

وقال ريفلين إنه يعتزم تكليف غانتز بمهمة تشكيل حكومة جديدة.

وقال نتنياهو الذي بلغ من العمر 70 عامًا: "في الأسابيع الماضية بذلت كل جهد ممكن لإحضار بيني غانتز إلى طاولة المفاوضات، وكل جهد ممكن لتشكيل حكومة وطنية واسعة، وكل جهد لتجنب إجراء انتخابات أخرى".

كما ليس لدى غانتس أيضًا طريق واضح للأغلبية، وإذا ما توصل إلى ذلك، فمن المؤكد أنه سيؤدي إلى انتخابات عامة أخرى، الثالثة منذ أبريل.

Advertisements

وسيكون أمامه 28 يومًا لإغراء الحلفاء المحتملين.

وقال حزب جانتز الأزرق والأبيض في بيان إنه "مصمم على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية".

ولقد شهد نتنياهو، الذي تولى السلطة طوال العقد الماضي و13 عامًا، قوته السياسية في الوقت الذي يواجه فيه لائحة اتهام وشيكة بشأن مزاعم فساد ينفيها.

وقد تعهد جانتز، القائد العسكري السابق، بعدم الخدمة في حكومة برئيس وزراء يواجه تهمًا جنائية.

كما حصل الليكود على المركز الثاني في اقتراع سبتمبر بحصوله على 32 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا، خلف 33 للحزب الأزرق والأبيض.

