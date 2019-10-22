كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السنيورة": ما حدث في لبنان رسالة قوية للطبقة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن هناك دورا مهما على رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو اتخاذ العبر من هذه الأحداث التي جرت خلال الأيام الماضية، موضًحا إلى أن الشعب اللبناني اجتمعوا بعدما كانوا متفرقين إلى طوائف.

وأضاف "السنيورة"، في مداخلة هاتفية لفضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين:" لبنان تشهد لحظة وطنية مهمة، والقرارات الصادرة عن الحكومة اليوم لا بد أن يعقبها تنفيذ على أرض الواقع لإرضاء الشعب اللبناني".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: "الشعب اللبناني أصبح يد واحدة بغض النظر عن الطائفية والاتجاهات السياسية وهذه بشرة خير"، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية اللبناني مؤتمن على الدستور ولابد أن يكون الحاضن لكل الشعب.

ونوه إلى أن ما حدث في لبنان رسالة قوية للطبقة السياسية بأنه يجب أن تجري إصلاحات كاملة، لافتا إلى أن الخلافات كانت موجودة داخل حكومة سعد الحريري ومستمرة.

واستطرد قائلًا: " نحن بجاجة لأداء حكومي مختلف قائم على الجدارة والأفضلية وليس على أساس الأحزاب الطائفية".

