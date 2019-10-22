حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تنشأ حالة من عم الاستقرار الجوي خلال اليومين القادمين وقد تمتد لنهاية الأسبوع، ويتوقع أن تكون ذروة الحالة يوم الأربعاء حسب التوقعات الحالية.
اليوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بحالة جوية ماطرة، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا نهارا في معظم المناطق مع هطول الأمطار المتفرقة التي تتركز على الشمال والسواحل.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا نهارا في معظم المناطق.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الليل المتأخر والفجر إلى شمالية شرقية باردة نسبيا.
كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم الخميس، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا بشكل عام نهارا في معظم المناطق مع فرصة واردة لهطول زخات محلية متفرقة.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا بشكل عام نهارا في معظم المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة تتركز على السواحل.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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