حريق هائل يلتهم قصر الرياضة في تونس الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الخليج 365 اندلع حريق هائل في قصر الرياضة بمنطقة المنزه بقلب العاصمة التونسية.

Advertisements وذكرت مصادر أمنية أن الحريق اندلع في الطابق السفلي بالمبنى الذي كان مقرا لعمليات إعادة الفرز وتجميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية. وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء ومنع امتداد النيران للمنطقة المحيطة.

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