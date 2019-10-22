فيسبوك تغلق حسابات إيرانية تستهدف المشهد السياسي الأمريكي

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، رصد 4 مجموعات منفصلة؛ 3 منها مرتبطة بإيران تستهدف التأثير على المشهد السياسي في عدد من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة.

وقالت "فيسبوك" إنها قدمت هذه المعلومات لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية وللشركات الأخرى العاملة في مجال التكنولوجيا.

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وأشارت إلى أنها حذفت 93 حسابا على موقع "فيسبوك" و4 حسابات على "أنستقرام" منشأة من إيران، وتركز على أمريكا ودول في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا.

وأوضحت أنها حذفت أيضا 50 حسابا على موقع "أنستقرام" التابع لها وحساب آخر على "فيسبوك" في روسيا يستهدف الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن هذه الحسابات الروسية مرتبطة بمجموعة تسمى "وكالة أبحاث الإنترنت" والتي تم حظرها في الولايات المتحدة في وقت سابق، بدعوى انتهاكها للقوانين والتدخل في الانتخابات الأمريكية.

كما أعلنت "فيسبوك" مجموعة تعديلات في سياساتها الرامية إلى التصدي لأي تأثيرات أجنبية على الانتخابات الأمريكية.