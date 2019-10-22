حقوق الإنسان في العراق: 155 قتيلا حصيلة ضحايا المظاهرات

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

كشف علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الإثنين، أن إجمالي عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى منذ مطلع الشهر الجاري وصل إلى 155 قتيلا وأكثر من 5083 مصابا.



وقال البياتي إن آخر تحديث للإحصائية التي أعدتها فرق مفوضية حقوق الإنسان حتى يوم 16 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بشأن ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى واستمرت 8 أيام، تظهر ارتفاع عدد القتلى إلى 155 قتيلا بعد وفاة عدد كبير في المستشفيات جراء تعرضهم لإصابات بإطلاق الرصاص.

وأوضح البياتي أن عدد المصابين بلغ 5083 مصابا، فيما بلغ إجمالي عدد المعتقلين 1207، تم الإفراج عن 1199 منهم، في حين بلغ إجمالي الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة 114 مبنى.

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وأضاف البياتي قائلا: "لا نعلم شيئا عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية حول أعمال العنف الذي رافق المظاهرات على الرغم من كون المفوضية هي الجهة الرقابية الوحيدة في اللجنة ومجلس المفوضين هو أعلى سلطة رقابية ومشرفة على عمل المفوضية".

وينتظر أن يشهد العراق في 25 من الشهر الجاري موجة جديدة من المظاهرات الاحتجاجية تطالب بتحسين الخدمات والكشف عن نتائج التحقيق حول أعمال العنف التي طالت المتظاهرين.

وأعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل قوات أمنية جديدة لضبط المظاهرات أطلق عليها اسم قوات حفظ القانون لتتولى أعمال السيطرة على المظاهرات وإبعاد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التي استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين.

كانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن مقتل 104 أشخاص من بينهم 8 من عناصر الأمن وإصابة 6107 أشخاص من بينهم 1241 من رجال الأمن.