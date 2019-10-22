شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش يدمّر مخازنا للذخيرة في مطار معيتيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، فجر الثلاثاء، غارات جوية على القسم العسكري بمطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس، استهدفت مخازنا أسلحة وصواريخ طائرات تركية مسيّرة، تابعة للمليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان، أن الغارات الجوية أدت إلى انفجارات هائلة، نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزّنة في دشم بالشقّ العسكري لمطار معيتيقة، استخدمت من قبل المجموعات والجماعات المسلحة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، أن هذه الضربات الجوية، كانت نتيجة لعمل فرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية، التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم، التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية.

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وذكر ناشطون أنّه تمّ سماع أصوات انفجارات عنيفة في محيط المطار، كما أظهرت صورا متداولة تصاعد الدخان من داخل المطار بعد القصف الجوي، وذلك تزامنا مع اندلاع اشتباكات ليلية بالأسلحة الثقيلة والمدفعية بين قوات الجيش الليبي والمليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق، في محاور عين زارة ومنطقة الخلة وتوغار وكذلك محيط شارع الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس.

وسبق أن تمّ إغلاق مطار معيتيقة وتحويل الملاحة الجويّة نحو مدينة مصراتة، بعد تعرّضه لهجمات جوّية عديدة تسبّبت في إيقاف حركة الطيران، حيث يتهمّ الجيش حكومة السراج باستخدامه لأغراض عسكريّة، واعتماده كقاعدة لإقلاع الطائرات التركية المسيّرة، التي توّفر غطاء جويّا لقوات الوفاق، في القتال الدائر في ضواحي طرابلس.

ومنذ أكثر من أسبوع، لم تتوقف الاشتباكات بين طرفي الصراع، حيث كثّف الجيش الليبي من غاراته على مواقع ومعسكرات قوات الوفاق في عدة مناطق بطرابلس وكذلك بمدينتي مصراتة وغريان، وسيطر على بعض المناطق الاستراتيجية على غرار منطقة العزيزية، بينما تحاول قوات الوفاق التصدّي لمحاولات الجيش التقدمّ نحو وسط العاصمة طرابلس، والحفاظ على مواقعها.