الإمارات.. فعاليات مبهرة بمناسبة "سنة لننطلق" إلى إكسبو 2020

الموجز

احتفلت الإمارات مساء الأحد، بمناسبة "سنة لننطلق" إلى إكسبو 2020 دبي بفعاليات مبهرة في الإمارات السبع، جسدت بعضا من ملامح ما سيشهده الحدث الأروع في العالم.

وتألقت النجمة العالمية مارايا كاري ونجم العرب حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، في الاحتفالات التي أقيمت في حديقة البرج في وسط مدينة دبي على مدى ساعة قدما خلالها أروع ما لديهما للجماهير التي احتشدت للمشاركة في هذه المناسبة.

Advertisements

وأقيمت فعاليات متميزة أيضا بالتزامن مع احتفالات دبي من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساء في الإمارات الست الأخرى. أقيمت الاحتفالات في متحف اللوفر أبوظبي، وواجهة المجاز المائية في الشارقة، ومتحف عجمان، وكورنيش أم القيوين، وكورنيش القواسم في رأس الخيمة، وقلعة الفجيرة.

وبينت احتفالات الإمارات السبع مدى فخر الناس وحماسهم المتزايد لهذا الحدث، في الوقت الذي يجري فيه العمل على قدم وساق للتحضير لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

هذا وسيقام إكسبو 2020 دبي بمشاركة 192 بلدا، ومن المتوقع أن يشهد 25 مليون زيارة. ويشمل الحدث الدولي عرض أفضل ما في العالم من إبداعات وابتكارات وتقنية وثقافة وفنون وعمارة..