شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو شقة": "الوفد" عاد للشارع وسنشارك بقوة فى انتخابات البرلمان والمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد أطلق خلال الفترة الأخيرة عدداً من المبادرات للتواصل مع الشارع، منها مبادرة الوفد مع المسئول والوفد مع المرأة والوفد مع الوفديين، لافتا إلى أن قوة أى حزب سياسى تتسق مع قدرته على التواصل مع الشارع أولا.

وأضاف أبو شقة فى تصريح لــ"الخليج 365"، أن الوفد جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كما أنه تواصل مع عدد كبير من الشخصيات العامة لخوض الانتخابات على قوائمه، لافتاً إلى أن الوفد سيكون رقماً صعبا فى الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشيوخ والمحليات خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس حزب الوفد أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا مهما لحزب الوفد، فيما يتعلق بمشاركته فى الانتخابات أو ما يتعلق بتواصله مع الشارع، لافتاً إلى أن الوفد نجح خلال الفترة الماضية فى إحداث هيكلة كاملة داخل الحزب وضم الكثير من الكوادر السياسية.