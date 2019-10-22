شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: ممارسات أردوغان ضد سوريا "بلطجة".. ولا بد من تكاتف عربى لمواجهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، ضرورة أن يكون هناك تكاتفاً عربياً لمواجهة الغطرسة التركية فى المنطقة، والتصدى للأهداف الاستعمارية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد الدول العربية.

ووصف عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، "ممارسات أردوغان" ضد السوريين بـ"البلطجة العثمانية"، قائلا :"لابد من مواجهة البلطجة العثمانية التى يقوم بها الإرهابى العثمانى أردوغان فهذا ليس له غير مسمى واحد هو اعتداء على الشعوب المسالمة واحتلال واغتصاب لحق الشعوب الأمنة.

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وتابع النائب سامى رمضان :" لابد من تحرك إيجابى لوقف هذا الإرهابى الغاشم فى اعتدائه على الشعب السورى، فرغم الاتفاق الأمريكى التركى لوقف العملية العسكرية فى سوريا إلا أن القصف التركى للسوريين لا زال مستمرا"، متسائلا :" أين مجلس الأمن وأين الأمم المتحدة من هذا الاعتداء الهمجى !".

وطالب النائب سامى رمضان، بضرورة محاكمة رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية على قتله للمدنيين السوريين العزل والأطفال.