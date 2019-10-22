"ناروهيتو" يعلن اعتلاء العرش الامبراطوري في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

من المقرر أن يعلن الإمبراطور الياباني ناروهيتو اعتلاء العرش أمام نحو ألفي ضيف من داخل البلاد وخارجها في مراسم بالقصر الإمبراطوري في طوكيو اليوم الثلاثاء.

وسيلقي الإمبراطور الذي يبلغ من العمر 59 سنة، وتسلّم العرش رسميًا في أول مايو الماضي، بعدما تنازل عنه الإمبراطور السابق، أكيهيتو، كلمة تستمر لـ30 دقيقة.

وكان من المقرر أن يتم تنظيم موكب للإمبراطور والإمبراطورة ماساكو عقب الحفل، لكن تم تأجيل ذلك الحدث حتى 10 نوفمبر في أعقاب الإعصار هاجيبس، الذي خلف 81 قتيلًا على الأقل.

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ويشارك في حفل اليوم عدد من كبار الشخصيات من أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية، ومن بينهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز، ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي، ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.

وأصبح ناروهيتو، الذي تلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد، الإمبراطور الـ 126 لليابان رسميًا في أول مايو الماضي.

وتقول اليابان إنها أقدم نظام ملكي في العالم، لمدة تمتد لأكثر من 2600 عام.​