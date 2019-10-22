حريق هائل يلتهم قصر الرياضة في تونس

أفادت سكاي نيوز عربية باندلاع حريق هائل في قصر الرياضة بمنطقة المنزه بقلب العاصمة التونسية. وذكرت مصادر أمنية أن الحريق اندلع في الطابق السفلي بالمبنى الذي كان مقرا لعمليات إعادة الفرز وتجميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية. الفرز وتجميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية. وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء ومنع امتداد النيران للمنطقة المحيطة.

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