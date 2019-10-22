- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - رضا شعبانالثلاثاء 2019/10/22 04:50 ص بتوقيت أبوظبي
مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو بالجيش الليبي - أرشيفية
أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، تدمير مخازن أسلحة تستخدمها المليشيات لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية بمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
وقال الجيش، في بيان صحفي، إن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة نفّذ غارة جوية على الجزء العسكري من المطار نجم عنها عدة انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة من قبل المليشيات والجماعات المسلحة.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل مضنٍ لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة، محذرا أي جماعة أو مليشيا مسلحة من محاولة تعريض أو تهديد أمن وسلامة القوات والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج.
ولفت البيان إلى أن جميع الأراضي الليبية تحت سيطرة القوات المسلحة من خلال مراقبتها، مشيرا إلى استهداف أي أسلحة ومعدات في كل زمان ومكان.
وأشاد بتنفيذ سلاح الجو لهذه الغارات، كاشفا عن أن جميع الطائرات عادت سالمة للقواعد التي أقلعت منها بعد تنفيذ واجباتها بنجاح.
وكان الجيش الليبي قد أعلن، الأحد الماضي، سيطرته بشكل كامل على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس، بعد طرد المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية.
يشار إلى أن معارك تحرير طرابلس وتطهيرها من مليشيات الإرهاب، المستمرة للشهر السابع، أسفرت عن سقوط نحو 1093 قتيلاً و5762 جريحا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة المليشيات بمطار معيتيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.