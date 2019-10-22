الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة المليشيات بمطار معيتيقة

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، تدمير مخازن أسلحة تستخدمها المليشيات لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية بمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقال الجيش، في بيان صحفي، إن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة نفّذ غارة جوية على الجزء العسكري من المطار نجم عنها عدة انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة من قبل المليشيات والجماعات المسلحة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل مضنٍ لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة، محذرا أي جماعة أو مليشيا مسلحة من محاولة تعريض أو تهديد أمن وسلامة القوات والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج.

Advertisements

ولفت البيان إلى أن جميع الأراضي الليبية تحت سيطرة القوات المسلحة من خلال مراقبتها، مشيرا إلى استهداف أي أسلحة ومعدات في كل زمان ومكان.

وأشاد بتنفيذ سلاح الجو لهذه الغارات، كاشفا عن أن جميع الطائرات عادت سالمة للقواعد التي أقلعت منها بعد تنفيذ واجباتها بنجاح.

وكان الجيش الليبي قد أعلن، الأحد الماضي، سيطرته بشكل كامل على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس، بعد طرد المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية.

يشار إلى أن معارك تحرير طرابلس وتطهيرها من مليشيات الإرهاب، المستمرة للشهر السابع، أسفرت عن سقوط نحو 1093 قتيلاً و5762 جريحا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.