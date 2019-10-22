شكرا لقرائتكم بومبيو: ترمب مستعد لعمل عسكري ضد تركيا إذا لزم الأمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على أن الرئيس دونالد ترمب مستعدٌ تماما لاستخدام القوة ضد تركيا إذا لزم الأمر.

وقال بومبيو في تصريحات لشبكة CNBC التليفزيونية الأميركية، إن واشنطن تفضل السلام على الحرب، لكن إذا ما ظهرت الحاجة للعمل العسكري فإن ترمب مستعدٌ تماما للقيام به.

وكان ترمب صرح في وقت سابق أن الهدنة في شمال سوريا صامدة رغم بعض الخروقات الصغيرة وذلك قبل يوم من انتهائها، مضيفا أنه لا يريد تهديدَ تركيا بالعقوبات إذا لم تلتزم بالاتفاق، لأنه يعتقد أنهم سيلتزمون.

وأضاف الرئيس الأميركي "إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على منتجاتها وعقوبات عليها".

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وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته، إن الولايات المتحدة لم تقدم أبدا أي تعهد للأكراد بالبقاء في المنطقة "400 عام" لحمايتهم، مضيفاً أنه لا يريد أن يترك قوات أميركية في سوريا.

وأضاف ترمب أن عددا محدودا من الجنود الأميركيين سيبقون في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن، بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط.

انتهاء الهدنة

فيما أفادت مصادر عسكرية تركية، الاثنين، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لمدة 120 ساعة بين أنقرة وواشنطن للسماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من مواقعهم في شمال شرق سوريا سينتهي الثلاثاء الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

وقالت المصادر إن وقف إطلاق النار "بدأ الخميس الساعة 22,00 (بالتوقيت المحلي)، وسينتهي بالتالي الثلاثاء الساعة 22,00"، مؤكدة أن "المنطقة الآمنة" التي تعتزم أنقرة إقامتها على طول حدودها مع سوريا سيبلغ طولها في مرحلة أولى 120 كلم من تل أبيض إلى رأس العين، على أن يتم توسيعها لاحقا إلى 444 كلم.