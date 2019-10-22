شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى: زيارة الشيخ جابر الصباح لمصر تساهم فى زيادة التنسيق الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، مساعد العنزى، أن زيارة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتى إلى مصر تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين الحكومتين المصرية والكويتية وخاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت، استكمالا لما تم الاتفاق عليه في دولة الكويت بين الحكومتين وبحث القضايا المشتركة وبحث ملفات المنطقة خاصة ان مصر تعتبر طرفا أيضا بالأزمة الخليجية .

وقال الكاتب الكويتى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن زيارة رئيس وزراء الكويت لمصر تأتى لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين للتنسيق الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصرى، موضحا أن الدور الكويتي لم يتأخر يوما بدعم كافة الأشقاء العرب ومنها مصر الشقيقة من خلال الاستثمارات الكويتية في مصر والتبادل التجاري بين البلدين .

وأشار مساعد العنزى، إلى أن العلاقات بين مصر والكويت هى علاقات متجذرة بالتعاون والتنسيق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استقبل بمطار القاهرة، الإثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى اختتم زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددًا من الوزراء والمسئولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.