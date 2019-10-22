اليابان تحتفي الثلاثاء باعتلاء الإمبراطور العرش في نفس عام تنصيبه

تحتفي اليابان، الثلاثاء، بتنصيب الإمبراطور ناروهيتو الذي حُدد عطلة قومية بالبلاد لمرة واحدة فقط، وسط طقوس تاريخية تبدأ باعتلاء العرش ثم موكب احتفالي وتنتهي بصلاة.

وتنحى الإمبراطور أكيهيتو عن العرش أبريل/نيسان الماضي، وستقام احتفالات تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في نفس عام صعوده للعرش، وفق موقع "اليابان بالعربي".

ولم تشهد اليابان في تاريخها الحديث اعتلاء الإمبراطور العرش في نفس عام تنصيبه، حيث كان يلزم الدخول في حالة حداد لمدة عام كامل على الإمبراطور الراحل، وهو ما لم يحدث هذه المرة؛ إذ تنازل سلفه عن العرش.





ويشارك في حفل التنصيب نحو ألف من اليابان والدول الأجنبية ومنظمة دولية في القصر الإمبراطوري لحضور حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، الذي ورث عرش الأقحوان في 1 مايو/أيار الماضي، بعد تنحي والده ليصبح الإمبراطور رقم 126.

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ووصل الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ للمشاركة في حفل التنصيب، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، تلبية لدعوة رسمية من الحكومة اليابانية.

وُلد ناروهيتو في 23 فبراير 1960، وهو أكبر أولاد الإمبراطور السابق أكيهيتو، وأول إمبراطور ياباني يولد بعد الحرب العالمية الثانية، وأول إمبراطور يجري دراسات عليا في الخارج، إضافة إلى أنه ليس لديه ولد ذكر يخلفه.

قبل ولاية العرش، اهتمت الأم الإمبراطورة ميتشيكو شخصيا بتولي مسؤولية تعليم ابنها الأكبر في بلد يتم فيه إسناد هذا الأمر في العادة إلى موظفي غرف القصر أو معلمين، وهكذا نشأ ناروهيتو، مثل شقيقه أكيشينو وشقيقته نوري، تحت أعين الوالدين.





الإمبراطور الجديد لديه شهادات جامعية عريقة؛ فهو حاصل على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة جاكوين بطوكيو، ثم أكمل دراسته في جامعة أكسفورد البريطانية، وتخصص في دراسة حركة النقل عبر الأنهار في أوروبا خلال العصور الوسطى.

مثل كل أفراد عائلته، الإمبراطور ناروهيتو محب للموسيقى والتاريخ، وفي الماضي، شكّل مع والديه أوركسترا صغيرة؛ حيث عزف على الكمان، وكانت والدته تعزف على البيانو وأبوه على آلة التشيلو.

ويحضر المراسم مبعوثون خاصون من 195 دولة، وهذا الرقم أكبر بـ30 وفدا مقارنة بمراسم التنصيب السابقة (1990) إلى جانب نحو 2500 من كبار الشخصيات المحلية والأجنبية (في آخر مراسم تنصيب كان هناك 2200 شخص).