مقتل وإصابة 5 من الشرطة العراقية في هجوم لداعش شمال البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية مقتل 2 وإصابة 3 من عناصر الشرطة في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على حقل نفطي بمحافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وقالت السلطات، في بيان، إن عناصر من عصابات داعش الإرهابية شنت هجوما ضد نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بالمحافظة، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية ما أدى إلى مقتل وإصابة 5 من العناصر الشرطية، مشيرة إلى أن القوة التي حاولت إخلاء القتيلين تعرضت لإطلاق النار.

وقتل ضابط وجنديان جراء انفجار سيارة مفخخة في الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وحذر ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ العراقية أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي، مؤخرا، من فرار قادة داعش العراقيين وأسرهم من مخيم الهول شمال سوريا جراء العدوان التركي على الحسكة.

ويأتي التحذير العراقي في وقت كشفت فيه مصادر صحفية عن وجود أكثر من 3500 إرهابي عراقي في قبضة قوات سوريا الديمقراطية وسط مخاوف من أن تؤدي الفوضى التي يخلفها العدوان التركي إلى فرار تلك العناصر وعودتها للعراق.