الإمارات تشارك في مؤتمر الأمن والدفاع بالرياض

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

شارك الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الإثنين في مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بالعاصمة السعودية الرياض.



وتأتي مشاركة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي للتأكيد على الحماية البحرية والجوية والمشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية أمن واستقرار المنطقة.

وجاء انعقاد المؤتمر لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقةـ حيث أدان الممارسات الإيرانية العدوانية في المنطقة.

وعقد المؤتمر، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، وشارك به رؤساء أركان الجيوش في (مصر والأردن وباكستان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا الجنوبية وهولندا وإيطاليا وألمانيا ونيوزيلندا واليونان).

وناقش رؤساء أركان القوات المسلحة المشاركون بالمؤتمر سبل الحماية البحرية والجوية من الهجمات الإرهابية الإيرانية وضمان سلامة الملاحة البحرية.

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واطلع المشاركون على المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تم من خلاله الاطلاع على الهجوم غير المسبوق والأضرار التي تعرضت لها المنشآت الحيوية بالسعودية، وكذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية التي ‏تم اعتراضها، ‏إضافة لصور تعريفية للوسائل الإرهابية الإيرانية المستخدمة لزعزعة المنطقة.

وفي الختام، أكد المشاركون، في المؤتمر عبر البيان الختامي، موقفهم الموحد ضد الهجوم والاعتداء على السعودية وعزمهم على ردع مثل هذا العدوان الذي استهدف المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.

وأدان المشاركون بشدة الاستهدافات السابقة على البنى التحتية للاقتصاد والطاقة للمملكة العربية السعودية، والتي تعد تحديا مباشرا للاقتصاد العالمي بل يتعدى ذلك إلى المجتمع الدولي.

وعبرت كذلك الدول المجتمعة عن دعمها الكامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الهجمات وأكدت حق المملكة وشركائها للدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.

وشارك في المؤتمر كل من مصر والأردن وباكستان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا الجنوبية وهولندا وإيطاليا وألمانيا ونيوزيلندا واليونان.