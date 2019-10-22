شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع: نصر الله لا يفهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت) هاجم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، زعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله، وقال إن مواقفه من الانتفاضة الشعبية الأخيرة تدل على أنه لا يقرأ جيداً الإشارات الواردة من الشارع، بدليل أن الناس لم يتوانوا عن التظاهر في أهم معاقل حزب الله وحركة أمل. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس (الإثنين) عن جعجع قوله في حديث صحفي، إن على رئيس الحكومة سعد الحريري تقديم استقالته وتشكيل ما أسماها «حكومة الصدمة». وشدد على أن الحكومة التي ستشكل يجب أن تكون بعيدة عن الطبقة السياسية الحالية، لافتا إلى أن حكومة من المستقلين تبدو الحل الوحيد للأزمة الراهنة. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن بديل، يمكن للحريري نفسه أن يرأس حكومة المستقلين التي أتحدث عنها». ولفت جعجع إلى أن مشكلة رئيس الجمهورية ميشيل عون تكمن في أنه «لا يسمع نصائح أحد». ودعا الحريري إلى مراجعة علاقته مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وأضاف: «لا أعرف الأسباب التي دفعت وليد جنبلاط إلى التراجع عن الاستقالة».

هاجم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، زعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله، وقال إن مواقفه من الانتفاضة الشعبية الأخيرة تدل على أنه لا يقرأ جيداً الإشارات الواردة من الشارع، بدليل أن الناس لم يتوانوا عن التظاهر في أهم معاقل حزب الله وحركة أمل. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس (الإثنين) عن جعجع قوله في حديث صحفي، إن على رئيس الحكومة سعد الحريري تقديم استقالته وتشكيل ما أسماها «حكومة الصدمة». وشدد على أن الحكومة التي ستشكل يجب أن تكون بعيدة عن الطبقة السياسية الحالية، لافتا إلى أن حكومة من المستقلين تبدو الحل الوحيد للأزمة الراهنة. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن بديل، يمكن للحريري نفسه أن يرأس حكومة المستقلين التي أتحدث عنها». ولفت جعجع إلى أن مشكلة رئيس الجمهورية ميشيل عون تكمن في أنه «لا يسمع نصائح أحد». ودعا الحريري إلى مراجعة علاقته مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وأضاف: «لا أعرف الأسباب التي دفعت وليد جنبلاط إلى التراجع عن الاستقالة».

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