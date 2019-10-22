شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صمت مريب.. عون: الناس «موجوعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

مع دخول الانتفاضة الشعبية يومها الـ5، وبعد صمت مريب، تحدث الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس (الإثنين)، معتبرا أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبّر عن «وجع الناس»، لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد. وأفاد مكتب عون على «تويتر» بأنه قال إن على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً. وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة: «ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير».

وقال مكتب الرئيس عون إن مجلس الوزراء اجتمع، أمس الإثنين، برئاسته في قصر بعبدا، ومن المتوقع أن تقر الحكومة إصلاحات، منها خفض أجور الوزراء إلى النصف في مسعى لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة الاحتجاجات التي دفعت مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع على مدى 4 أيام مضت.

يأتي ذلك مع دخول المظاهرات في لبنان يومها الـ5 ونزول نحو مليوني شخص إلى الشوارع، الأحد، وتوجيه دعوات إلى إضراب مفتوح وشل الحركة في كل أرجاء لبنان.