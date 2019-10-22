شكرا لقرائتكم المرصد: أنباء عن عودة قادة وعناصر لداعش لتل أبيض بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقل المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، أنباء عن عودة قادة وعناصر لداعش إلى تل أبيض في سوريا.

وأكد المصر نقلا عن مصادر متطابقة عودة أمير الذخيرة لدى تنظيم داعش، في تل أبيض بصحبة 150 عنصرا إلى المدينة، وسط أنباء عن عودة أبناء البللو المعروفة بارتباطها بتنظيم داعش.

وعلى الرغم من الاتفاق الأميركي التركي حول وقف النار في شمال سوريا، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تواصل مراقبتها الجوية للمنطقة.

فقد أكد مسؤول دفاعي أميركي، طالبا عدم الكشف عن اسمه، يوم الجمعة الماضي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة ستواصل عمليات المراقبة الجوية في شمال شرق سوريا لمراقبة السجون التي يوجد بها سجناء داعش.

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وكانت فرنسا قد حذرت قبل أيام من عودة وشيكة لتنظيم داعش في شمال سوريا. وقال إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، الثلاثاء، إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة، وإن إجراءاتهما ستؤدي لا محالة إلى عودة داعش في سوريا والعراق.

يذكر أن البنتاغون كان أدان بشدّة الهجوم العسكري "غير المقبول" الذي تشنّه تركيا ضدّ الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا، معتبراً أنّ هذا الهجوم أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى داعش. وقال إسبر في بيان قبل أيام، إنّ واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ "إجراءات" ضدّ تركيا بسبب "تقويضها" المهمّة الدوليّة لمكافحة داعش".

كما حذرت قوات سوريا الديمقراطية قبل أيام، من خطر عناصر داعش المسجونين، معتبرة أن حماية تلك السجون لم تعد أولية بالنسبة إليها.

وكانت عدة دول أوروبية حذرت من خطر الغزو التركي لشمال سوريا على ملف الدواعش المسجونين في سجون تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها فرنسا.