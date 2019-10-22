شكرا لقرائتكم العراق: مقتل اثنين من قوات الأمن بهجوم لداعش على حقول علاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجيش العراقي إن اثنين من قوات الأمن العراقية قُتلا في هجوم لتنظيم داعش على نقطتين أمنيتين في منطقة "حقول علاس" النفطية بمحافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وأوضح الجيش العراقي في بيان له أن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للقوات الأمنية ما أدى إلى مقتل اثنين من قواته، مضيفا أن عناصرَ التنظيم المتطرف أطلقت النار أيضا على قوات الأمن التي حاولت نقل الجثتين.

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، كانت قد حذرت قبل أيام الدول الأوروبية من نقل المئات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من سجون المقاتلين الأكراد في سوريا إلى العراق.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن بعض الدول الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه بهم تسعى لنقلهم إلى العراق، بعدما أثار هجوم بدأته أنقرة قبل أيام ضد المقاتلين الأكراد في سوريا خشيتها من أن يتمكن هؤلاء من الفرار من السجون.