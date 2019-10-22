كاتب سعودى يفضح حزب الله: يشارك فى القرارات نهارًا ويعود لطريقة العصابات فى المساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح فهد ديباجى، الكاتب السعودى، حزب الله فى لبنان، مؤكدا أنهم السبب الرئيسى فى الأزمة اللبنانية الراهنة.
وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": حزب اللات وحركة أمل ميليشات على هيئة أحزب سياسية في النهار تشارك الحكومة في القرارات وفي المساء تعود إلى طريقة العصابات .
وواصل الكاتب السعودى فضحهم قائلا: الولاء لإيران عندهم أهم من لبنان والشعب، من يرتجي منهم الخير للبنان فهو لا يعي حقيقتهم وواقعهم .
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