شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دينا عبدالعزيز تتقدم باقتراح لتعديل مواد النفقة بقانون الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة دينا عبد العزيز، إنها تقدمت باقتراح لتعديل بعض المواد فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى سيتم مناقشته فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، أن مقترحها يتضمن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أبنائه لا تتجاوز 60% من دخله، وبعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة 5000 جنيه، واعتبارها جريمة مخلة بالشرف.
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