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اندلاع حريق هائل بقاعة الرياضة بالمنزه في تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

اندلع حريق اليوم الثلاثاء، في صالة التابعة للمركب الرياضي بالمنزه في تونس العاصمة، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية.

وطوقت سيارات الشرطة والحماية المدنية القاعة في محاولة لإخماد النيران والسيطرة عليها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة الرياضة سنية بالشيخ، أن الحريق اندلع بمخزن الصالة في الطابق السفلي الذي يضم تجهيزات رياضية.

وأعلن التلفزيون الرسمي لاحقًا السيطرة على الحريق بعد جهود كبيرة.

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وانتشرت صور الحريق على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تحدد السلطات أسبابه بعد.

وتعد صالة المنزه المبنية في شكل قبة ضخمة، من أعرق المنشآت في تونس ويعود تشييدها مع المركب الرياضي بالمنزه إلى عام 1967 بمناسبة احتضان تونس لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وبالإضافة للأحداث الرياضية والتجمعات السياسية احتضنت الصالة حفلات فنية لمطربين عالميين وعرب منهم أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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