عروض فنية قبل ساعات من تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- (الخليج 365):

قدمت إدارة معبد أبوسمبل بأسوان، اليوم الاثنين، عرضًا مميزًا للصوت والضوء قبل ساعات من تعامد الشمس على قدس الأقداس، وسط متابعة كبيرة من الزائرين الذين اصطفوا في ساحة المعبدين.

واستمع الحضور للعرض الذي بلغ مدته 22 دقيقة يحكي قصة بناء معابد أبوسمبل، وقصة الملك رمسيس الثاني.

وقدمت 8 فرق فنون شعبية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضها الفنية المميزة في ساحة معبدي أبوسمبل وبالسوق السياحي بمدينة أبوسمبل على هامش احتفال أسوان بليلة تعامد الشمس على قدس الأقداس.

يذكر أن أن ظاهرة تعامد الشمس تبدأ في تمام الساعة 5:49 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتستمر لمدة 20 دقيقة، بتعامد الشمس على قدس الأقداس داخل معبد أبوسمبل، الذي تتسلل إلى مدخله الشمس وصولاً إلى قدس الأقداس في عمق طوله 60 مترًا.​