مقتل 2 وإصابة 3 في هجوم من عناصر داعش الإرهابي بصلاح الدين بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (أ ش أ):

أعلنت الإعلام الأمني العراقي أن قوة أمنية تصدت لهجوم من عناصر "داعش" الإرهابي على حقل علاس في صلاح الدين، مشيرة إلى أن ذلك أدى الى مقتل اثنين وإصابة 3 آخرين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء أمس الاثنين، عن الإعلام العراقي "إن عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضت الى نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى الى مقتل اثنين منتسبين".

وأضاف أن القوة التي حاولت إخلاء القتيلين وتعرضت لإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى جرح 3 منتسبين، مشيرًا إلى أنه تم تعزيز القوة المتواجدة بقوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت هذا العمل الإجرامي.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن في وقت سابق اليوم أن قوة أمنية تصدت لهجوم عناصر "داعش" الإرهابي على حقل علاس النفطي بصلاح الدين.