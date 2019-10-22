تحصيل 15 جنيها من الركاب المسافرين بالمطار لصالح صندوق أعضاء الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تحصيل 15 جنيها من المسافرين المغادرين لصالح صندوق تحسين خدمات الرعايا الاجتماعية والصحية لأعضاء الشرطة وأسرهم، وذلك تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1621 لسنة 2019.

قالت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه جرى إرسال خطاب لشركات السياحة بالمطار يفيد ببدء الشركة تحصيل 15 جنيها عن كل راكب مغادر من المطار اعتبارا من 12 سبتمبر الماضي؛ تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لصالح صندوق تحسين خدمات الرعايا الاجتماعية والصحية لأعضاء الشرطة وأسرهم.

وأضافت المصادر أن القطاع المالي بالشركة سيقوم بالتنسيق مع شركات السياحة بإجراء التسوية المالية لسداد الرسوم، وإصدار مطالبة شهرية لتحصيل الرسوم من الشركات عن إجمالي عدد الركاب المغادرين.

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