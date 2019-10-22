برلماني: زيارة رئيس وزراء الكويت تحمل الخير وتعمق العلاقات بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال النائب حمدي سليمان، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة المصرية – الكويتية، إن زيارة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويت، والوفد المرافق له، لمجلس النواب، زيارة تاريخية من شخصية عظيمة، ودولة عربية شقيقة تكن لها مصر كل احترام وتقدير وإخوة ووفاء.
وأكد سليمان في بيان له اليوم، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها الزيارة حيث جرى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين منها اتفاقية في مجال الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم بمليار دولار أمريكي بمحور مشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء، واتفاقية استكمال مشروع النفق بشرم الشيخ وغيرها من الاتفاقيات.
وأضاف أن "ما يربط مصر بالكويت علاقات ممتدة وتاريخية، كما أن الرئيس السيسي استطاع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتوطيدها".
ورحب سليمان خلال استقباله الوفد الكويتي بالبرلمان، برئيس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، مؤكدا أن هناك علاقة قوية بين نواب البلدين قائلا: "الكويت دائما تؤكد انحيازها لمصر ووقوفها معها فى كافة القضايا وهذا دليل قاطع على عمق العلاقات بين البلدين".
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