مالطا / مهاجرون غير شرعيّين يحرقون سيارات ويصيبون شرطيًّا في مركز إحتجاز

وكالات- أضرم مهاجرون محتجزون في مالطا النار في خمس سيارات على الأقل وأصابوا شرطيا بجروح في مركز احتجاز مطالبين بإطلاق سراحهم.
واندلع العنف مساء أمس الأحد 20 أكتوبر 2019 في ثكنة سابقة للجيش البريطاني في هال فار بالقرب من مطار مالطا.
وسيطر المهاجرون على جزء من المجمع لكن متحدثا باسم الشرطة قال إن السلطات سيطرت على الوضع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
وتتعرض مراكز استقبال واحتجاز المهاجرين في مالطا لضغوط بعد وصول مئات المهاجرين إلى البلاد في الصيف.
وجاء العديد منهم إلى البلاد بعد اتفاق مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي على توزيعهم، لكن أغلبهم ما زال على الجزيرة مما يشكل ضغطا على المساحات المحدودة في منشآت الاستقبال.
وقال شهود اليوم إن المهاجرين في هال فار أحرقوا عدة غرف بالإضافة إلى السيارات المملوكة للعاملين. وتضررت سيارة شرطة كذلك.
وقالت الشرطة إن أحد رجالها أصيب بجروح طفيفة.
وتختلف دول الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها منذ ذروة تدفق المهاجرين الفارين من الصراعات وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا عبر البحر المتوسط في عام 2015 .
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