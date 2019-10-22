الكشف على 5 آلاف مريض في اليمن وتوزيع حقائب مدرسية بـ1.5 مليون ريال

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نشاطاته في اليمن ولبنان، حيث وزع بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 243 سلة غذائية في مناطق حيران السادة، والمغتربين، والحراملة، المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 972 فردًا.

كما اختتم المركز حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، بالكشف على 5000 مريض، وإجراء 478 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و421 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة، و57 عملية جراحية، 245 عملية كانت للرجال و233 للنساء، كما تم صرف 1200 نظارة وعلاجات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا خلال الحملة.

حريق

قدم المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين من الحريق الذي نشب في مخيم بني جابر للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث تأتي المساعدات الفورية بعد أقل من 12 ساعة من اندلاع الحريق؛ تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقها النازحون والسلطة المحلية لمساعدة المتضررين، حيث استفاد من المساعدات نحو 60 نازحا، والعمل جار لتقديم مساعدات غذائية.

يذكر أن حريقاً اندلع في المخيم إثر انفجار أسطوانة غاز ما أدى إلى تضرر عدد من الخيام وإتلاف مقتنيات بعض النازحين.

مستلزمات

وقّع المركز أمس عقدا لتوزيع الحقائب المدرسية والمستلزمات الدراسية على الطلبة اليمنيين في 4 محافظات باليمن، وذلك لتحفيز الطلاب والطالبات لمواصلة التعليم، والحد من الأسباب المؤدية إلى التسرب من المدارس في 4 محافظات يمنية هي: عدن، الضالع، لحج، أبين، بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي، ويستفيد من المشروع 20 ألف طالب وطالبة.

رعاية

واصل المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في البقاع تنفيذ عدة أنشطة، ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية لكفالة 24 عائلة سورية خلال الأسبوع الماضي، حيث شملت الأنشطة تأمين الاحتياجات الغذائية والإيوائية والحالات الطبية لتلك العائلات، كما تم إجراء عملية استئصال ماء أبيض لإحدى النساء، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح التام.

مساعدات

- 243 سلة غذائية

- 972 مستفيدا

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- 5 آلاف مريض كُشف عليهم

- 478 عملية إزالة مياه بيضاء وزراعة عدسات

- 421 عملية بالأشعة فوق الصوتية دون خياطة

- 57 عملية جراحية

- 245 عملية للرجال

- 233 عملية للنساء

- 1200 نظارة طبية

- حقيبة مدرسية

- 4 محافظات

- 1.5 مليون ريال سعودي