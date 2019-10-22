مؤتمر دولي يعزز الأمن السيبراني في المملكة

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال فبراير 2020 على مدى يومين في الرياض، المنتدى الدولي للأمن السيبراني في دورته الأولى، وذلك انطلاقًا من مهامها الموكلة إليها بوصفها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.

ويهدف المنتدى إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، حيث تتم من خلاله صياغة المبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول في هذا المجال بالغ الأهمية، وتسليط الضوء على جهود تعزيز الأمن السيبراني في المملكة بقيادة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع القطاعات كافة، علاوةً على بناء القدرات الوطنية، ونمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار والابتكار فيه، وإبراز الجهود الوطنية المتعددة في هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

نخبة

يشهد المنتدى حضور نخبة من كبار المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى عددٍ من أبرز الأكاديميين وصناع القرار والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية.

وسيشارك في فعاليات المنتدى عدد من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها من الخبراء في مجالات الأمن السيبراني المختلفة، وذلك لمناقشة عدد من المحاور الرئيسة المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية، ورفع مستوى التعاون الدولي في هذا المجال، واستكشاف الفرص لمعالجة تلك التحديات، وكذلك تطوير صناعة الأمن السيبراني عالميا ومحليا، وتحفيز إطلاق المبادرات الوطنية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني.

تزامن

يأتي تنظيم هذا المنتدى بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، وما تشهده المملكة من مشاريع استثمارية وتقنية ضخمة في ظل رؤية المملكة 2030، ويأتي كذلك مع الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني والتحولات الكبيرة التي يشهدها على المستوى العالمي، وهو ما أكدت عليه كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت في أوساكا باليابان في يونيو الماضي.

كما يتزامن تنظيم هذا المنتدى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتعزيز أمنها السيبراني، والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية، ويدعم استثمار الفرص الاقتصادية والتنموية العديدة التي تتيحها التغيرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وكانت إحدى ثمار تلك الجهود تحقيق المملكة المركز 13 في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر مؤخراً من الاتحاد الدولي للاتصالات من بين (175) دولة، والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.

محاور المنتدى

- مواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية

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- رفع مستوى التعاون الدولي السيبراني

- استكشاف الفرص لمعالجة التحديات

- تطوير صناعة الأمن السيبراني عالميا ومحليا

- تحفيز إطلاق المبادرات الوطنية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني

أهداف سعودية

- تعزيز الأمن السيبراني للمملكة

- الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية

- فضاء سيبراني سعودي لدعم استثمار الفرص الاقتصادية والتنموية