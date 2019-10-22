الرئيس التونسي يصرح بممتلكاته لمكافحة الفساد

وقال سعيد الذي سبق أن أعلن عن مكاسبه عند ترشحه لانتخابات الرئاسة «سأبقى كما أنا، كما في السابق، وكما هو اليوم وعندما أغادر أيضا الرئاسة».
كما تعهد سعيد بأن يكون صارما في مكافحة الفساد وتقديم مبادرات في هذا المجال.
وكان البرلمان التونسي أعلن في وقت سابق عن عقد جلسة عامة استثنائية غدا، لأداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية، ويتوقع أن يلقي فيها سعيد كلمة.
قصي سعيد
- 72 % نسبة الأصوات التي فاز بها بالانتخابات
- 61 عاما
- 30 سنة يدرّس خلالها القانون
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