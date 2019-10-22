العثيمين يشارك في اجتماع مجلس المياه بالقاهرة

وسيلقي الأمين العام كلمته أمام الاجتماع الثاني لمجلس المياه التابع للمنظمة، حيث من المرتقب أن يركز في خطابه على أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في قضايا المياه والبيئة.
يُذكر أن أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري لاجتماع مجلس المياه بدأت أمس في القاهرة، على أن يتم رفع التوصيات الصادرة إلى اجتماع الوزراء المعنيين بقضايا المياه في الدول الأعضاء بالمنظمة.
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