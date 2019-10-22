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العثيمين يشارك في اجتماع مجلس المياه بالقاهرة

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يُشارك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في الاجتماع الثاني لمجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه الذي سينعقد اليوم في القاهرة بجمهورية مصر العربية، إضافة إلى مشاركته في أسبوع المياه الذي تقيمه الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء وطنيين وإقليميين ودوليين، تحت عنوان «الاستجابة لندرة المياه».

وسيلقي الأمين العام كلمته أمام الاجتماع الثاني لمجلس المياه التابع للمنظمة، حيث من المرتقب أن يركز في خطابه على أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في قضايا المياه والبيئة.

يُذكر أن أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري لاجتماع مجلس المياه بدأت أمس في القاهرة، على أن يتم رفع التوصيات الصادرة إلى اجتماع الوزراء المعنيين بقضايا المياه في الدول الأعضاء بالمنظمة.


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