المعجب يلتقي المدير الإقليمي الأممي لمكافحة المخدرات

التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض، أمس، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون لنشر الثقافة القانونية، وتسخير الإمكانات لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأموال غير المشروعة وأي نوع من الجريمة المنظمة. وأكد النائب العام أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق تبادل الخبرات والمستجدات في عالم مكافحة المخدرات وتوثيق التعاون بين الدول، مشيراً إلى أن النيابة سباقة لمكافحة تلك الآفة والقضاء عليها بالتعاون مع شقيقاتها في الدول الأخرى.



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