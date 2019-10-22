المعجب يلتقي المدير الإقليمي الأممي لمكافحة المخدرات

وأكد النائب العام أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق تبادل الخبرات والمستجدات في عالم مكافحة المخدرات وتوثيق التعاون بين الدول، مشيراً إلى أن النيابة سباقة لمكافحة تلك الآفة والقضاء عليها بالتعاون مع شقيقاتها في الدول الأخرى.
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