الجزائر: 284 ألف ناخب جديد في قوائم الانتخابات الرئاسية

محمد إبراهيم (الجزائر)

كشف محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر عن وجود إقبال كبير من الناخبين الجدد خاصة من الشباب على تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال شرفي أمس، إن «284 ألف ناخب جديد سجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية منذ 22 سبتمبر الماضي استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة». وأضاف أن عدد الناخبين الجدد الذين سجلوا أنفسهم في الفترة الأولى لمراجعة القوائم الانتخابية التي استمرت 3 أسابيع وانتهت في 6 أكتوبر الجاري، بلغ 156 ألف ناخب، بالإضافة إلى 128 ألف ناخب خلال الفترة الثانية التي استمرت في الفترة من 12-17 أكتوبر الحالي. وأشار إلى أن هناك 6 مرشحين من بين 145 سحبوا استمارات الترشح، طلبوا تحديد موعد لإيداع ملفات ترشحهم لدى سلطة الانتخابات، رافضاً الكشف عن أسمائهم. وأكد أن السلطة المستقلة للانتخابات حرصت على توفير كل التسهيلات للمرشحين المحتملين لجمع التوقيعات اللازمة لتأييد ترشحهم للرئاسة، موضحاً أنه لا يمكن تمديد فترة جمع التوقيعات، حيث إن تلك المواعيد قانونية ولا يمكن تمديدها أو تقليصها. وأكد شرفي أن سلطة الانتخابات ستعكف على دراسة ملفات الترشح حسب ما يمليه القانون من شروط قبل أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام من غلق باب الترشح بحسب القانون.

ومن جانبه، قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن «الشعب الجزائري سيكون البطل الأوحد في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، وسيكرس عبر اختياره الحر رغبته في بناء جزائر ديمقراطية واجتماعية».

وأكد قوجيل خلال جلسة المجلس أمس أن «الجزائر الجديدة ستستمد مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب، وتكون السيادة فيها بالشعب وللشعب».