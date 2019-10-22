أهالي الأسرى الأردنيين يطالبون بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أبنائهم

جمال إبراهيم (عمّان)

عادت مجدداً قضية الأسرى الأردنيين إلى الواجهة السياسية على الساحة السياسية الأردنية مع اعتقال إسرائيل مؤخراً اثنين من الأردنيين وهما هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، ليصبح بذلك مجموع المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية 15 شخصاً.

وأمس، اعتصم أهالي الأسرى المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي أمام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمّان مطالبين باتخاذ التدابير الدبلوماسية للإفراج عن أبنائهم. ودعوا وزارة الخارجية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أن الوزارة تتابع بشكل حثيث، ومن خلال مختلف القنوات أوضاع الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وأنها تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها.

وبين أن هناك تواصلاً مستمراً بين الوزارة وأهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية، حيث تحرص الوزارة على طمأنتهم ووضعهم بصورة تطورات الأوضاع وجهود الوزارة بما يتعلق بهذا الملف. كما أكد أن زيارات أهالي السجناء مستمرة لهم، ولم تنقطع خاصة في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن السفارة الأردنية في تل أبيب وبتوجيهات من الوزارة تعمل باستمرار على متابعة أوضاع الأردنيين في السجون الإسرائيلية وتتواصل معهم بشكل مستمر وتتابع مع السلطات الإسرائيلية كل ما يتعلق بأوضاعهم، خاصة الصحية، إضافة لظروف سجنهم، وتطالب بالعمل على تحسين تلك الظروف، وضمان محاكمات عادلة لهم والتعامل معهم وفقاً للمعاهدات الدولية.

والتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال الاعتصام أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة في هذا الإطار.