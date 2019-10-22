الجيش الليبي يحاصر الميليشيات في ضواحي طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

حاصرت قوات الجيش الليبي الميليشيات في ضواحي طرابلس أمس، بدعم من سلاح الجو. وقال الجيش الليبي، إن قواته تمكنت من اقتحام معسكر الدبابات في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، بالتزامن مع إعلان كتيبة طارق بن زياد اقتحام مواقع وتمركزات الميليشيات بالقرب من مسجد الطيبة جنوب العاصمة.

وأشارت كتيبة طارق بن زياد إلى مقتل العشرات من عناصر المليشيات المسلحة - الداعمة لحكومة الوفاق.

بدوره، قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة، إن قوات الجيش تستخدم الاعتراضات الجوية، نظراً لأن الذين تقاتلهم مجموعات تعتمد على نظام العصابات، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه المجموعات بالسلاح الفعال الذي يؤدي الغرض من العملية العسكرية بأقل جهد وأقل خسائر. وأكد أن القوات الليبية ركزت خلال الفترة الماضية على استهداف الميليشيات بالضربات الجوية، ما أدى إلى تدمير القدرات الداعمة التي يسميها البعض مخازن الإمداد أو الدعم اللوجيستي للميليشيات.

وأشار إلى تمكن قوات الجيش من تدمير الدعم العسكري الأخير الذي قدمته تركيا خلال الشهرين الماضيين للميليشيات من مختلف أنواع الأسلحة والمدرعات والطائرات والصواريخ وما إلى ذلك، فضلاً عن ضرب معنويات المسلحين.

وأكد أنه تم القضاء على أغلب القيادات الإرهابية الميدانية المقاتلة، وإرباك الميليشيات المسلحة، بحيث لم تعد لديها القدرة على المناورة أو الحركة، لافتاً إلى أنه في المقابل ارتفعت معنويات جنود الجيش.

وكشف المحجوب عن وجود تقدمات لقوات الجيش الليبي في اتجاه الخط الساحلي، لافتاً إلى أن قوات الجيش تحكم قبضتها على الميليشيات، وتوقع قرب انهيار تلك الجماعات والسيطرة على ما تبقى من مناطق.